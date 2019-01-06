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Частина Луганської області знеструмлена у зв'язку із непогодою

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 03:13
Частина Луганської області знеструмлена у зв'язку із непогодою
Ілюстративне фото (bogodukhiv-rada.gov.ua)

Фахівці обленерго працюють над відновленням електропостачання

Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено частину Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Луганського енергетичного об'єднання (ЛЕО), вдень 5 січня без світла залишались 3711 споживачів. Зокрема, масові знеструмлення охопили населені пункти на півдні підконтрольної частини області, також одне з аварійних відключень сталося в Старобільську.

"Причина аварійного відключення встановлена, наразі організовані роботи по заміні трансформатора", - зазначили в енергетичному об'єднанні.

За даними ДСНС, станом на вечір без електропостачання залишались ще 3 населених пункти області.

"Для моніторингу оперативної обстановки та координації дій забезпечено цілодобове чергування оперативної групи ДСНС", - зазначили у прес-службі рятувальників.

Нагадаємо, за даними ДСНС, розчищати дороги України від снігопадів, які розпочалися ввечері 5 січня 2019, виїхало 469 одиниць техніки. Проїзд автошляхами забезпечено.

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