Часть Киева сегодня останется без воды: список адресов

Сегодня отключат холодную воду в нескольких районах Киева. "Киевводоканал" проводит ремонтные работы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Воду отключат 1 июля с 9:30 до 2 июля 8:00 по таким адресам:

- ул. Ревуцкого, 40, 42в,

- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

Также сегодня с 9:00 до 19:00 отключат воду на ул. Кирилловская, 99. А с 10:00 до 21:00 по следуюющим адресам:

- ул. Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

- ул. Лабораторная , 8

- ул. Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101

Напомним, в мае в Киеве прошел очередной этап отключения горячей воды., когда испытания на теплосетях проводили в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков, а также в центре столицы.

Ранее сообщалось, что часть Киева оставалась без света из-за аварии на электроопоре.