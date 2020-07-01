Частина Києва сьогодні залишиться без води: список адрес

Сьогодні відключать холодну воду в кількох районах Києва. "Київводоканал" проводить ремонтні роботи.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Воду відключать 1 липня з 9:30 до 2 липня 8:00 за такими адресами:

- вул. Ревуцького, 40, 42в,

- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

Також сьогодні з 9:00 до 19:00 відключать воду на вул. Кирилівська, 99. А з 10:00 до 21:00 за следуюющим адресами:

- вул. Предславінська, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

- вул. Лабораторна , 8

- вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101

Нагадаємо, у травні в Києві пройшов черговий етап відключення гарячої води., коли випробування на тепломережах проводили в районах Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків, а також в центрі столиці.

Раніше повідомлялося, що частина Києва залишалася без світла через аварію на електроопорі.