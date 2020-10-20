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Часть Киева может остаться без воды: список адресов

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на водоводе Днепровской водопроводной станции проводят аварийно-восстановительные работы. В связи с этим возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В зону снижения давления попадут следующие улицы:

  • Копыловская;
  • Захарьевская;
  • Рылеева;
  • Радужный переулок;
  • Тагильская;
  • Шполянская;
  • Фруктовая;
  • Кирилловская;
  • Валковская;
  • Бондарская
  • Белицкая;
  • Садовского;
  • Розважевский переулок;
  • Подольский переулок;
  • КМП № 15 Клиническая больница "Психиатрия".

Ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не было воды.

Кроме того, в Черновцах произошла авария на водопроводе на проспекте Независимости. В результате чего без водоснабжения на два дня остались десятки улиц города.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

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