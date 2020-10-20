Частина Києва може лишитись без води: список адрес

У Києві на водоводі Дніпровської водопровідної станції проводять аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим можлива відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

До зони зниження тиску потраплять такі вулиці:

Копилівська;

Захарівська;

Рилєєва;

Веселковий провулок;

Тагільська;

Шполянська;

Фруктова;

Кирилівська;

Валківська;

Бондарська;

Білицька;

Садовського;

Розважівський провулок;

Подільський провулок;

КМП № 15 Клінічна лікарня "Психіатрія".

Раніше в Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не було води.

Крім того, в Чернівцях сталася аварія на водопроводі на проспекті Незалежності. В результаті чого без водопостачання на два дні залишилися десятки вулиць міста.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.