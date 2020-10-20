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Частина Києва може лишитись без води: список адрес

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві на водоводі Дніпровської водопровідної станції проводять аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим можлива відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

До зони зниження тиску потраплять такі вулиці:

  • Копилівська;
  • Захарівська;
  • Рилєєва;
  • Веселковий провулок;
  • Тагільська;
  • Шполянська;
  • Фруктова;
  • Кирилівська;
  • Валківська;
  • Бондарська;
  • Білицька;
  • Садовського;
  • Розважівський провулок;
  • Подільський провулок;
  • КМП № 15 Клінічна лікарня "Психіатрія".

Раніше в Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не було води.

Крім того, в Чернівцях сталася аварія на водопроводі на проспекті Незалежності. В результаті чого без водопостачання на два дні залишилися десятки вулиць міста.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.

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