Часть Киева останется без воды: список улиц

В Святошинском районе Киеве отключат воду из-за замены запорной арматуры на углу проспекта Академика Палладина и улицы Рабочей. Названы улицы, где может не быть воды.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Ограничение водоснабжения будет действовать сегодня с 12:00 до 10:00 1 ноября.
Воды может не быть на таких улицах:
ул. Николая Ушакова,
ул. Генерала Наумова,
ул. Академика Булаховского,
ул. Подлесная,
ул. Клавдиевская,
ул. Рахманинова,
ул. Бахмацкая,
ул. Олевская,
ул. Корсунская,
ул. Обуховская,
ул. Наумовича.
Напомним, ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.
РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.