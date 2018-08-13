Часть Ивано-Франковской области была обесточена по неизвестным причинам

Сейчас энергоснабжение области восстановлении, но энергетики предупреждают о возможном повторном отключении

Часть Ивано-Франковской области сегодня утром, 13 августа 2018 года, была обесточена по неизвестным причинам. Об этом говорится в сообщении “Прикарпатьеоблэнерго” в Facebook.

По данным облэнерго, в Ивано-Франковской области сегодня утром одновременно отключились четыре высоковольтные линии. Это привело к обесточиванию узловых подстанций "Коломыя" и "Надворная", которые питают южную часть области.

"Сейчас электроснабжение восстановлено, но есть риск повторного отключения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что выключились линии 110 кВ "Богородчаны-Надворная", "Ивано-Франковск-Надворная", "Ивано-Франковск-Одаи-Коломыя", "Черновцы-Гавриловцы-Снятин". Энергетики пытались восстановить электроснабжение, однако произошло повторное отключение линий.

"Точные причины аварии пока не установлены. На одной из четырех високовольтных линий "Ивано-Франковск-Одаи" обнаружили повреждение, которое удастся ликвидировать за несколько часов. Ремонтная бригада уже работает над поломкой. На диагностику причин аварии и их исправлений на остальной линий брошены все силы: оперативно-выездные бригады проводят обход линий, чтобы найти причины отключений, а потребителей переподключают к резервным источникам нашей и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на подстанции "Коломыя" и "Надворная" уже подали напряжение и электроснабжение области возобновлено. Вместе с тем, энергетики предупреждают о возможном повторном отключении.

Напомним, 1 августа в Украине, в результате осложнения погодных условий, были обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях. Больше всего обесточенных населенных пунктов во Львовской области.

Отметим, сегодня в Ивано-Франковске неизвестный обстрелял троллейбус. Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.