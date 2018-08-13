Частину Івано-Франківської області було знеструмлено з невідомих причин

Наразі енергопостачання області відновленні, але енергетики попереджають про можливе повторне вимкнення

Частину Івано-Франківської області сьогодні вранці, 13 серпня 2018 року, було знеструмлено з невідомих причин. Про це йдеться у повідомленні “Прикарпаттяобленерго” у Facebook.

За даними обленерго, в Івано-Франківській області сьогодні вранці одночасно вимкнулись чотири високовольтні лінії. Це призвело до знеструмлення вузлових підстанцій "Коломия" й "Надвірна", які живлять південну частину області.

"Наразі електропостачання відновлене, але є ризик повторного вимкнення", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вимкнулися лінії 110 кВ "Богородчани-Надвірна", "Івано-Франківськ-Надвірна", "Івано-Франківськ-Одаї-Коломия", "Чернівці-Гаврилівці-Снятин". Енергетики намагалися відновити електропостачання, проте ставалося повторне вимкнення ліній.

"Точні причини аварії наразі не встановлені. На одній із чотирьох високовольтних ліній "Івано-Франківськ-Одаї" виявили пошкодження, яке вдасться ліквідувати за кілька годин. Ремонтна бригада уже працює над поломкою. На діагностику причин аварії та їх виправлень на решті ліній кинуті всі сили: оперативно-виїзні бригади проводять обхід ліній, щоб знайти причини вимкнень, а споживачів перезаживляють до резервних джерел нашої та Чернівецької областей", - йдеться у повідомленні.

Наразі на підстанції "Коломия" та "Надвірна" вже подали напругу і електропостачання області відновлено. Разом з тим, енергетики попереджають про можливе повторне вимкнення.



Нагадаємо, 1 серпня в Україні, в результаті ускладнення погодних умов, було знеструмлено 118 населених пунктів у 4 областях. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Львівській області.

Зазначимо, сьогодні у Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус. Водій тролейбуса зразу відчинила двері та випустила пасажирів. Ніхто з людей не постраждав.