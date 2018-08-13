В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус

В результате обстрела троллейбуса никто из людей не пострадал

Сегодня, 13 августа, в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. Об этом сообщает городской голова Роман Марцинкив в Facebook

"Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло", - говорится в сообщении.

Как сообщает Марцинкив, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти личность, которая стреляла.

Напомним, что сегодня в Киеве автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. В жилом массиве Троещина автомобиль "Волга" влетел в толпу и перевернулся. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали несколько человек.

Добавим, что 7 августа в Киеве автомобіль Skoda наехал на три автомобиля, которые были припаркованы возле станции метро "Сырец". В результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.