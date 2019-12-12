Часть Харьковской области останется без тепла в случае прекращения транзита газа

Фото: Алексей Кучер (facebook / olexiykucher)

Приграничный Волчанский район частично может остаться без отопления

В случае прекращения транзита газа часть Волчанского района Харьковской области останется без тепла. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передают местные СМИ.

По его словам, отдельные домовладения и котельные в Волчанске еще с советских времен подключены к российскому газопроводу.

"Эту проблему скрывали. В Волчанске не каждый человек знает, с чем может столкнуться 1 января 2020 года. Поэтому мы должны откровенно сообщать, что эта проблема есть. Она тянется годами", - заявил Кучер.

Он также добавил, что не имеют альтернативных источников теплоснабжения более 5 тысяч домов, в которых проживают 16 тысяч человек.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на сегодня в вопросе транзита газа преждевременно говорить о договоренностях. В то же время украинская сторона настаивает на досрочном контракте с достаточными объемами.

До этого глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина в ближайшие дни продолжат газовые переговоры.