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Гончарук: о договоренности по транзиту газа говорить преждевременно

Новости » Политика     11.12.2019 - 14:14
Гончарук: о договоренности по транзиту газа говорить преждевременно
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук отметил, что Украина не изменила позиции по контракту на транзит

На сегодняшний день в вопросе транзита газа преждевременно говорить о договоренностях. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переговоры о транзите газа продолжаются, и украинская сторона настаивает на досрочном контракте с достаточными объемами, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины и Восточной Европы

"Европейские партнеры разделяют нашу позицию. С этой совместной позицией мы неоднократно выходили к российским коллегам. И на сегодня ищем понимания. Аргументы сильные с обеих сторон, я думаю, что в итоге мы выйдем на какую-то договоренность. Конечно, вопрос, какой будет конкретно это договоренность, об этом говорить сейчас преждевременно. Потому что это вопрос сближения позиций", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует продолжить газовые переговоры с Украиной в ближайшие дни.

До этого Гончарук не исключил новую "газовую войну" с Россией в ходе переговоров о дальнейшем транзите.

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Новости Украины транзит газаАлексей Гончарук
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