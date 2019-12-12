ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Частина Харківської області залишиться без тепла у разі припинення транзиту газу

Новини » Енергетика     12.12.2019 - 14:02
Частина Харківської області залишиться без тепла у разі припинення транзиту газу
Фото: Олексій Кучер (facebook / olexiykucher)

Прикордонний Вовчанський район частково може залишитися без опалення

У разі припинення транзиту газу частина Вовчанського району Харківської області залишиться без тепла. Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, окремі домоволодіння та котельні у Вовчанську ще з радянських часів підключені до російського газопроводу.

"Цю проблему приховували. У Вовчанську не кожна людина знає, з чим може зіткнутися 1 січня 2020 року. Тому ми повинні відверто повідомляти, що ця проблема є. Вона тягнеться роками", - заявив Кучер.

Він також додав, що не мають альтернативних джерел теплопостачання понад 5 тисяч будинків, в яких проживає 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на сьогодні в питанні транзиту газу передчасно говорити про домовленості. У той же час українська сторона наполягає на достроковому контракті з достатніми обсягами.

До цього голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори.

У Харкові на пожежі загинула жінка, троє дітей у лікарні
Новини України Харківотоплениетранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся