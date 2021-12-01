Часть Харькова осталась без воды: список улиц
Фото: часть Харькова осталась без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове на Салтовке произошла авария на водоводе. Часть города осталась без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kharkow Today.
"Большое количество, там много жилых домов. Водовод 1200 миллиметров - это серьезный водовод. Это было утром около 7:00, в районе церкви. Сегодня восстановят точно", - сообщили в КП "Харьковводоканал".
Предположительно, это будет раньше 24:00. Но сначала нужно провести земляные работы.
Из-за аварии на водоводе от холодного водоснабжения отключены дома, ограниченные улицами:
- Салтовское шоссе,
- проспект Тракторостроителей,
- улицы Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев-Широнинцев (четная сторона).
В это время жителям домов, которые отключены от водоснабжения, подвозят воду автоцистернами КП "Харьковвводоканал".