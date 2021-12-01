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Часть Харькова осталась без воды: список улиц

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Харьков, Среда 01 декабря 2021 13:49
Часть Харькова осталась без воды: список улиц Фото: часть Харькова осталась без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове на Салтовке произошла авария на водоводе. Часть города осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kharkow Today.

"Большое количество, там много жилых домов. Водовод 1200 миллиметров - это серьезный водовод. Это было утром около 7:00, в районе церкви. Сегодня восстановят точно", - сообщили в КП "Харьковводоканал".

Предположительно, это будет раньше 24:00. Но сначала нужно провести земляные работы.

Из-за аварии на водоводе от холодного водоснабжения отключены дома, ограниченные улицами:

  • Салтовское шоссе,
  • проспект Тракторостроителей,
  • улицы Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев-Широнинцев (четная сторона).

В это время жителям домов, которые отключены от водоснабжения, подвозят воду автоцистернами КП "Харьковвводоканал".

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