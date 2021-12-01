Частина Харкова залишилася без води: список вулиць
Фото: частина Харкова залишилася без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові на Салтівці сталася аварія на водоводі. Частина міста залишилася без води.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kharkow Today.
"Велика кількість, там багато житлових будинків. Водовід 1200 міліметрів - це серйозний водовід. Це було вранці близько 7:00, в районі церкви. Сьогодні відновлять точно", - повідомили в КП "Харківводоканал".
Імовірно, це буде раніше 24:00. Але спочатку потрібно провести земляні роботи.
Через аварію на водоводі від холодного водопостачання відключені будинки, які обмежені вулицями:
- Салтівське шосе,
- проспект Тракторобудівників,
- вулиці Краснодарська, Сонячна, Тимурівців, Гарібальді, Бучми, Гвардійців-Широнінців (парна сторона).
У цей час мешканцям будинків, які відключені від водопостачання, підвозять воду автоцистернами КП "Харківвводоканал".