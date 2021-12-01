ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Частина Харкова залишилася без води: список вулиць

Новость на русском →
Харків, Середа 01 грудня 2021 13:49
Частина Харкова залишилася без води: список вулиць Фото: частина Харкова залишилася без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові на Салтівці сталася аварія на водоводі. Частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kharkow Today.

"Велика кількість, там багато житлових будинків. Водовід 1200 міліметрів - це серйозний водовід. Це було вранці близько 7:00, в районі церкви. Сьогодні відновлять точно", - повідомили в КП "Харківводоканал".

Імовірно, це буде раніше 24:00. Але спочатку потрібно провести земляні роботи.

Через аварію на водоводі від холодного водопостачання відключені будинки, які обмежені вулицями:

  • Салтівське шосе,
  • проспект Тракторобудівників,
  • вулиці Краснодарська, Сонячна, Тимурівців, Гарібальді, Бучми, Гвардійців-Широнінців (парна сторона).

У цей час мешканцям будинків, які відключені від водопостачання, підвозять воду автоцистернами КП "Харківвводоканал".

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України