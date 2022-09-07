Частина Енергодара залишилася без світла через обстріли

В Енергодарі в результаті численних обстрілів з боку російських окупантів пошкоджена підстанція "Луч". Через це без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram .

"Враховуючи, що вже кілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди найбільше страждають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи", - написав він.

Нагадаємо, протягом останніх днів жителі окупованого Енергодара намагаються виїхати на підконтрольну територію України.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська кілька днів поспіль не пропускали в Енергодар гуманітарні вантажі.

Додамо, що в Енергодарі посилюються фільтраційні заходи і репресії щодо місцевого населення.

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