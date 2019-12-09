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Часть доказательств по делам Майдана могла быть уничтожена, - Разумков

Новости » Общество     09.12.2019 - 04:57
Часть доказательств по делам Майдана могла быть уничтожена, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина / Виталий Носач)

Спикер Рады надеется, что переформатирование ГБР ускорит расследование преступлений против Майдана

Часть доказательств в делах преступлений против Майдана в 2013-2014 годах могла быть утрачена или уничтожена. Такое мнение высказал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина".

Комментируя переформатирование Государственного бюро расследований (ГБР), спикер отметил, что надеется на то, что следователям удастся разобраться с делами Майдана до конца.

"Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР наделят, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и гражданской позиции, чтобы довести эти дела до конца... Я понимаю, что часть доказательств была утрачена, часть, видимо, была уничтожена", - сказал Разумков.

Также он выразил сомнение в том, что в данных делах была надлежащая "политическая позиция относительно этих расследований".

Напомним, в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности отметили, что количественный склад отдела Государственного бюро расследований по расследованию дел Майдана должны увеличить. Отдел также могут переформатировать в управление.

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Новости Украины МайданГБРДмитрий Разумков
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