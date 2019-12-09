ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Частина доказів у справах Майдану могла бути знищена, - Разумков

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 04:57
Частина доказів у справах Майдану могла бути знищена, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна / Віталій Носач)

Спікер Ради сподівається, що переформатування ДБР прискорить розслідування злочинів проти Майдану

Частина доказів у справах злочинів проти Майдану в 2013-2014 роках могла бути втрачена або й знищена. Таку думку висловив спікер Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна".

Коментуючи переформатування Державного бюро розслідувань (ДБР), спікер зазначив, що сподівається на те, що слідчим вдасться розібратись зі справами Майдану до кінця.

"Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця... Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена", - сказав Разумков.

Також він висловив сумнів у тому, що в даних справах була належна "політична позиція щодо цих розслідувань".

Нагадаємо, у парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності зазначили, що кількісний склад відділу Державного бюро розслідувань з розслідування справ Майдану мають збільшити. Відділ також можуть переформатувати в управління.

Україна буде дотримуватися "червоних ліній" на нормандському саміті, - Разумков До НАБУ передали 20 справ Майдану
Новини України МайданДБРДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся