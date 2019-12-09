Частина доказів у справах Майдану могла бути знищена, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна / Віталій Носач)

Спікер Ради сподівається, що переформатування ДБР прискорить розслідування злочинів проти Майдану

Частина доказів у справах злочинів проти Майдану в 2013-2014 роках могла бути втрачена або й знищена. Таку думку висловив спікер Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна".

Коментуючи переформатування Державного бюро розслідувань (ДБР), спікер зазначив, що сподівається на те, що слідчим вдасться розібратись зі справами Майдану до кінця.

"Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця... Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена", - сказав Разумков.

Також він висловив сумнів у тому, що в даних справах була належна "політична позиція щодо цих розслідувань".

Нагадаємо, у парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності зазначили, що кількісний склад відділу Державного бюро розслідувань з розслідування справ Майдану мають збільшити. Відділ також можуть переформатувати в управління.