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Частина депутатів фракції "Слуга народу" виступили за звільнення Авакова

Новини » Політика    29.08.2019 - 10:32
Частина депутатів фракції "Слуга народу" виступили за звільнення Авакова
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Питання майбутнього Авакова є одним з найбільш проблемних

У фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді міністра внутрішніх справ або який-небудь інший. Про це РБК-Україна сказали кілька співрозмовників у "Слузі народу".

За словами одного з джерел, питання майбутнього Авакова на даний момент є центральною проблемою при погодженні кандидатур в новий уряд.

Нагадаємо, раніше голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що питання звільнення Авакова буде вирішувати новий прем'єр-міністр. При цьому Разумков зазначив, що в нинішньому порядку денному є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

Також РБК-Україна повідомляло, що в середу 28 серпня під стінами Офісу президента пройшла акція протесту за звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. В акції взяли участь кілька сотень протестувальників, які звинуватили главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів.

Фракція "Слуга народу" визначилася з законопроектами на 29 серпня Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС
Новини України увольнениеАрсен АваковСлуга народа
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