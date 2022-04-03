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Часть депортированных в РФ жителей Мариуполя выехала в Эстонию, - омбудсмен

Фото: часть вывезенных в Россию жителей Мариуполя добралась до Эстонии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть украинцев, которая была силой вывезена в Россию, самостоятельно добралась до Эстонии. Среди них жители блокадного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Кроме того, в Эстонии обнаружили жителей Херсонской, Харьковской и Луганской областей, которые также были депортированы в Россию.

"Часть таких лиц, по их словам, сами приняли решение ехать через Россию, потому что не могли выехать в сторону Западной Украины. В то же время были и такие люди, которых принудительно направили в Россию, а после того разрешили ехать по своему усмотрению", - отметила Денисова.

По ее словам, всего в Россию или в так называемую "ДНР" вывезли около 40 тысяч украинцев. Подсчет осложняется тем, что у граждан забирают украинские документы.

"Рашисти разлучают родителей с детьми. Из больницы в Мариуполе вывезено 17 детей, которые находились на лечении. Их родители остались и они были эвакуированы в город Запорожье", - добавила омбудсмен.

Напомним, ранее стало известно, что в блокадном Мариуполе погибли 5 тысяч мирных жителей.

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