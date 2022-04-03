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Частина депортованих в РФ жителів Маріуполя виїхала в Естонію, - омбудсмен

Фото: частина вивезених в Росію жителів Маріуполя дісталася до Естонії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частина українців, що була силою вивезена в Росію, самостійно дісталася до Естонії. Серед них жителі блокадного Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Крім того, в Естонії виявили жителів Херсонської, Харківської та Луганської областей, що також були депортовані до Росії.

"Частина таких осіб, за їхніми словами, самі ухвалили рішення їхати через Росію, бо не могли виїхати у бік Західної України. Водночас були й такі люди, яких примусово направили до Росії, а після того дозволили їхати на власний розсуд", - зазначила Денісова.

За її словами, всього в Росію або до так званої "ДНР" вивезло близько 40 тисяч українців. Підрахунок ускладнюється тим, що в громадян забирають українські документи.

"Рашисти розлучають батьків з дітьми. З лікарні у Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і їх було евакуйовано до міста Запоріжжя", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, попередньо стало відомо, що у блокадному Маріуполі загинули 5 тисяч мирних мешканців.

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