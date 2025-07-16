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У Часовому Яру ЗСУ взяли в полон "елітних" десантників РФ (фото)

Середа 16 липня 2025 22:04
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У Часовому Яру ЗСУ взяли в полон "елітних" десантників РФ (фото) Фото: ЗСУ захопили у полон росіян у Часовому Ярі (t.me/official24ombr)
Автор: Наталія Кава

Біля Часового Яру українські військові захопили у полон десантників 98-ї дивізії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах - люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", - розповідають військові.

Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.

Як здатись у полон

Українські військові також звернулись до рідних окупантів.

"Ваші близькі зберегли своє життя. Вони перебувають у нормальних умовах, отримують харчування та медичну допомогу. Донесіть до своїх співвітчизників: Україна - не місце для "виправлення" росіян. Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні - здатися в український полон, щоб зберегти життя і повернутися додому живим", - підписано фото.

Контакти для здачі в полон:

  • Telegram або WhatsApp - +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88;
  • Telegram-бот для зв'язку за посиланням.

Раніше ми писали, що українські воїни взяли в полон двох росіян на Покровському напрямку. Обидва окупанти жителі Томської області.

Незадовго до того бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

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