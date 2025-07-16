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В Часовом Яру ВСУ взяли в плен "элитных" десантников РФ (фото)

Среда 16 июля 2025 22:04
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В Часовом Яру ВСУ взяли в плен "элитных" десантников РФ (фото) Фото: ВСУ захватили в плен россиян в Часовом Яре (t.me/official24ombr)
Автор: Наталья Кава

Возле Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах - люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", - рассказывают военные.

Сами же пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

Как сдаться в плен

Украинские военные также обратились к родным оккупантов.

"Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь. Донесите до своих соотечественников: Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым", - подписано фото.

Контакты для сдачи в плен:

  • Telegram или WhatsApp - +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88;
  • Telegram-бот для связи по ссылке.

Ранее мы писали, что украинские воины взяли в плен двух россиян на Покровском направлении. Оба оккупанта жители Томской области.

Незадолго до того бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

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