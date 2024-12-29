У Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої, - ЗСУ

У Часовому Ярі та Торецьку йдуть міські бої. Зокрема, у Торецьку ситуація постійно змінюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова під час телемарафону.

"І там про ситуацію щось сказати важко, бо там йде постійна бойова робота з обох боків", - додав Трегубов.

"І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не доягають", - зазначив речник.

"І там, і там йдуть активні міські бої", - розповів він.

Ситуація на фронті в Україні

За даними на вечір 28 грудня на фронті відбулися 149 бойових зіткнень. Крім того, російські військові здійснили майже 3,8 тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Вже на ранок кількість боєзіткнень на фронті зросла до 158. Зокрема, Сили оборони нанесли декілька ударів по важливих об'єктах РФ. Надважкою на фронті залишається ситуація на Покровському напрямку.

Також Сили оборони відбили 14 спроб РФ просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру. Крім того, окупанти сім разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Торецька та Щербинівки.

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