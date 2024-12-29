В Часовом Яру и Торецке идут городские бои, - ВСУ
В Часовом Яру и Торецке идут городские бои. В частности, в Торецке ситуация постоянно меняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова во время телемарафона.
"И там, и там идут активные городские бои", - рассказал он.
Часов Яр
В Часовом Яру основные боестолкновения идут вдоль канала "Северский Донецк - Донбасс", который перерезает город.
"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", - отметил спикер.
Торецк
В Торецке идут столкновения в городской застройке.
"И там о ситуации что-то сказать трудно, потому что там идет постоянная боевая работа с обеих сторон", - добавил Трегубов.
Ситуация на фронте в Украине
По данным на вечер 28 декабря на фронте произошли 149 боевых столкновений. Кроме того, российские военные совершили почти 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Уже на утро количество боестолкновений на фронте возросло до 158. В частности, Силы обороны нанесли несколько ударов по важным объектам РФ. Сверхтяжелой на фронте остается ситуация на Покровском направлении.
Также Силы обороны отбили 14 попыток РФ продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра. Кроме того, оккупанты семь раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка и Щербиновки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.