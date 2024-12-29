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В Часовом Яру и Торецке идут городские бои, - ВСУ

Донбасс, Воскресенье 29 декабря 2024 11:56
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В Часовом Яру и Торецке идут городские бои, - ВСУ Фото: в Часовом Яру и Торецке идут городские бои 29 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Часовом Яру и Торецке идут городские бои. В частности, в Торецке ситуация постоянно меняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова во время телемарафона.

"И там, и там идут активные городские бои", - рассказал он.

Часов Яр

В Часовом Яру основные боестолкновения идут вдоль канала "Северский Донецк - Донбасс", который перерезает город.

"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", - отметил спикер.

Торецк

В Торецке идут столкновения в городской застройке.

"И там о ситуации что-то сказать трудно, потому что там идет постоянная боевая работа с обеих сторон", - добавил Трегубов.

Ситуация на фронте в Украине

По данным на вечер 28 декабря на фронте произошли 149 боевых столкновений. Кроме того, российские военные совершили почти 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Уже на утро количество боестолкновений на фронте возросло до 158. В частности, Силы обороны нанесли несколько ударов по важным объектам РФ. Сверхтяжелой на фронте остается ситуация на Покровском направлении.

Также Силы обороны отбили 14 попыток РФ продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра. Кроме того, оккупанты семь раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка и Щербиновки.

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