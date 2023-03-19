З Часового Яру було евакуйовано всіх дітей

Військовій адміністрації вдалось евакуювати всіх дітей з села Часовий Яр, яке знаходиться неподалік Бахмута.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації міста Сергій Чаус.
Для евакуації було задіяно військову адміністрацію, волонтерів та поліцію.
"Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, "Білі янголи", ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили", - розповів Чаус.
Нагадаємо, Харківська обласна адміністрація продовжує обов'язкову евакуацію жителів Куп'янського району, де тривають активні бойові дії.
Також українські прикордонники заявили, що на Куп'янському напрямку майже всі будівлі пошкоджені атаками росіян.
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