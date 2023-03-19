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Из Часового Яра были эвакуированы все дети

Фото: из Часового Яра были эвакуированы все дети (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военной администрации удалось эвакуировать всех детей из села Часовой Яр, которое находится недалеко от Бахмута.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации города Сергея Чауса.

Для эвакуации были задействованы военная администрация, волонтеры и полиция.

"Нет детей в Часовом Яре, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, "Белые ангелы", мы сделали эту работу. Сложно, больно, но сделали", - рассказал Чаус.

Напомним, Харьковская областная администрация продолжает обязательную эвакуацию жителей Купянского района, где продолжаются активные боевые действия.

Также украинские пограничники заявили, что на Купянском направлении почти все строения повреждены атаками россиян.

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