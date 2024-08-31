Часів Яр є форпостом, який не дозволяє РФ штурмувати по південному флангу, - військовий

Населений пункт Часів Яр є форпостом, який не дозволяє росіянам здійснювати штурмові дії по південному флангу, де Покровськ і Торецьк.

Про це заявив Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Водночас він зазначив, що Часів Яр "з'їдає" дуже багато воєнного ресурсу і живої сили Росії.

"Під час боїв за Часів Яр він (ворог - ред.) зазнав значних втрат, і втрат боєготовності своїх підрозділів саме в технічній складовій. Причому не тільки в броні, але й безпосередньо в логістичних машинах", - розповів Калашніков.

Крім того він додав, що Часів Яр стоїть на перешкоді самих перших цілей російського диктатора Володимира Путіна, коли почалася так звана "СВО". Мова йде про вихід росіян на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

"Ну і звичайно, звідси він (Путін - ред.) хотів і далі погрожувати нашим іншим територіям, нашим іншим землям, нашим іншим містам", - сказав військовий.

Олег Калашніков резюмував, що саме у Часовому Ярі ЗСУ зупиняють ворога і є багато причин, чому це потрібно робити