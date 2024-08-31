Часов Яр - форпост, не позволяющий РФ штурмовать по южному флангу, - военный

Населённый пункт Часов Яр является форпостом, не позволяющий россиянам совершать штурмовые действия по южному флангу, где Покровск и Торецк.

Об этом заявил Олег Калашников, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В то же время он отметил, что Часов Яр "съедает" очень много военного ресурса и живой силы России.

"Во время боев в Часовом Яру он (враг - ред.) понес значительные потери, и потери боеготовности своих подразделений именно в технической составляющей. Причем не только в броне, но и непосредственно в логистических машинах", - рассказал Калашников.

Кроме того, он добавил, что Часов Яр стоит на препятствии самых первых целей российского диктатора Владимира Путина, когда началась так называемая "СВО". Речь идет о выходе россиян на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Ну и конечно, отсюда он (Путин – ред.) хотел и дальше угрожать нашим другим территориям, нашим другим землям, нашим другим городам", - сказал военный.

Олег Калашников резюмировал, что именно в Часовом Яру ВСУ останавливают врага и есть много причин, почему это нужно делать