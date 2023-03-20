За часи повномасштабного вторгнення піротехніки знешкодили 400 тисяч снарядів

З 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Наразі піротехніки перевірили понад 100 тисяч гектарів території.

"Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено. Я дякую всім, хто здійснює цю роботу", - заявив президент.

Підсумовуючи, Зеленський подякував піротехнікам ДСНС, вибухотехнікам поліції та саперам Нацгвардії за роботу над розмінуванням.