За время полномасштабного вторжения пиротехники обезвредили 400 тысяч снарядов

С 24 февраля 2022 г. украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских захватчиков.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
В настоящее время пиротехники проверили более 100 тысяч гектаров территории.
"Удалось обезвредить более 400 тысяч вражеских снарядов. Более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъяты. Я благодарю всех, кто осуществляет эту работу", - заявил президент.
Подытоживая, Зеленский поблагодарил пиротехники ГСЧС, взрывотехники полиции и сапера Нацгвардии за работу над разминированием.
Напомним, что в Бучанском районе Киевской областиместные жители обнаружили ящик с российскими боеприпасами. Там находилось 75 минометных мин типа М-6.
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