На колишніх позиціях росіян у Київській області місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами

У Бучанському районі Київської області, на колишніх позиціях росіян, місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами. В ньому знаходилось 75 мінометних мін типу М-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Вибухотехніки оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки з підривачами до мінометних мін типу М-6. "Щиро вдячні місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку" - йдеться у повідомленні. У поліції нагадують: "У разі виявлення підозрілих предметів, одразу повідомляйте на спецлінію 102". Фото: знайдені боєприпаси (telegram andrii_nebytov)