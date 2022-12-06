Не на часі. МОК визначився щодо відсторонення спортсменів із Росії та Білорусі

У планах МОК негайного зняття санкцій з РФ і Білорусі немає. Виконавча рада організації залишила в силі відсторонення тамтешніх спортсменів.

"Зараз не час знімати санкції з росіян чи білорусів. Санкції залишаються. Зрештою, це трохи спекуляції. Наразі маємо різні фактори. Підготовка до Ігор усе ще триває, хоча незабаром розпочнуться кваліфікації. Поглянемо на розвиток подій. Ситуація швидко змінюється, часто – щодень. Санкції наразі в силі", – заявив прес-секретар МОК Марк Адамс.

Така позиція функціонерів пішла в розріз із прагненням президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха допускати білоруських і російських спортсменів до окремих змагань. Зокрема, до кваліфікаційних турнірів Олімпіади-2024. На найближчий рік заплановані більшість відборів до Ігор у Парижі.

Раніше союзники у війні проти України опинилися на межі відсторонення від літніх Олімпійських ігор. Низка спортивних функціонерів ще влітку сумнівалася в участі росіян і білорусів в Олімпіаді. Доля путівок для спортсменів країн-агресорок залежатиме від профільних федерацій.