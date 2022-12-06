Не ко времени. МОК определился об отстранении спортсменов из России и Беларуси

В планах МОК немедленного снятия санкций с РФ и Беларуси нет. Исполнительный совет организации оставил в силе отстранение тамошних спортсменов.

"Сейчас не пора снимать санкции с россиян или белорусов. Санкции остаются. В конце концов, это немного спекуляции. Сейчас есть разные факторы. Подготовка к Играм все еще продолжается, хотя вскоре начнутся квалификации. Посмотрим на развитие событий. Ситуация быстро меняется, часто – ежедневно. Санкции в данный момент в силе", – заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс.

Такая позиция функционеров пошла в разрез со стремлением президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха допускать белорусских и российских спортсменов к отдельным соревнованиям. В частности, к квалификационным турнирам Олимпиады-2024. На ближайший год запланировано большинство отборов к Играм в Париже.

Ранее союзники в войне против Украины оказались на грани отстранения от летних Олимпийских игр. Ряд спортивных функционеров еще летом сомневался в участии россиян и белорусов в Олимпиаде. Судьба путевок для спортсменов стран-агрессоров будет зависеть от профильных федераций.