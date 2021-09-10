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Час вопросов к правительству и увеличение алиментов: повестка дня Рады на сегодня

Автор: Инна Собора

Сегодня Рада соберется на пленарное заседание в 10:00. Начнется оно с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Министры в парламенте будут отчитываться о Крымской платформе, а также о визите президента Владимира Зеленского в США и его значении для Украины.

Затем будут рассмотрены ряд законопроектов:

первое чтение

  • 5852 - о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по закупке юридических услуг Национальным банком Украины
  • 4669 - О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов
  • 4517 - О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза
  • 3950 - о внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины
  • 4286 - о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
  • 3751 - о внесении изменений в Закон Украины "О Дисциплинарном уставе службы гражданской защиты"

второе чтение

  • 3881 - О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть проект постановления №5477 о образование временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины.

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