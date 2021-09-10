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Година запитань до уряду та збільшення аліментів: порядок денний Ради на сьогодні

Автор: Инна Собора

Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання о 10:00. Почнеться воно із години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Урядовці в парламенті звітуватимуть про Кримську платформу, а також про візит президента Володимира Зеленського до США та його значення для України.

Потім будуть розглянуті низка законопроектів:

перше читання

  • 5852 - про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України
  • 4669 - про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів
  • 4517 - про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу
  • 3950 - про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України
  • 4286 - про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
  • 3751 - про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту"

друге читання

  • 3881 - про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)

Крім того, нардепи планують розглянути проект постанови №5477 про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України.

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