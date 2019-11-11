На час вопросов к правительству пригласят главу Минздрава

Во время часа вопросов к правительства 15 ноября народные депутаты заслушают министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято во время согласительного совета парламента 11 ноября в ответ на предложение народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, которая предложила обсудить вопросы реформы здравоохранения.

"Предлагаю пригласить министра здравоохранения. Прошу аппарат сформировать название темы вопросов к правительству", - заявил Разумков.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил заслушать министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета по вопросу масштабного увольнения госслужащих Районных государственных администраций. По словам спикера, эта тема будет обсуждаться в следующую сессионную пятницу.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения приняло решение отстранить от должности директора Института рака Елену Колесник. Также было принято решение о проведении решение комплексной комиссионной проверки института.