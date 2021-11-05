UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Час вопросов к правительству и отстранение двух нардепов: повестка дня Рады

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

В частности, парламентарии планируют заслушать министра энергетики Германа Галущенка относительно состояния обеспечения топливно-энергетического сектора и жилищно-коммунального хозяйства энергетическими ресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов.

Также парламентарии рассмотрят отстранение двух народных депутатов от 5 пленарных заседаний. Речь идет об Ирине Геращенко ("Европейская солидарность") и Галине Третьяковой ("Слуга народа").

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:

  • о внесении изменений в раздел Х "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О публичных закупках" относительно особенностей применения переговорной процедуры закупки (для включения в повестку дня сессии и сокращения сроков рассмотрения);
  • о ратификации договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц (вопросы ратификации);
  • о ратификации протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года (вопросы ратификации);
  • о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине (второе чтение);
  • внесение изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины (второе чтение);
  • о внесении изменений в ЗУ "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках (для включения в повестку дня сессии и сокращения сроков рассмотрения);
  • о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине (второе чтение);
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение).

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада