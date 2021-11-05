Година запитань до уряду та відсторонення двох нардепів: порядок денний Ради

Зокрема, парламентарі планують заслухати міністра енергетики Германа Галущенка стосовно стану забезпечення паливно-енергетичного сектору та житлово-комунального господарства України енергетичними ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 років.
Також парламентарі розглянуть відсторонення двох народних депутатів від 5 пленарних засідань. Мова йде про Ірину Геращенко ("Європейська солідарність") та Галину Третякову ("Слуга народу").
Крім того, будуть розглянуті законопроекти:
про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (для включення до порядку денного сесії та скорочення термінів розгляду);
про ратифікацію договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб (питання ратифікації);
про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року (питання ратифікації);
про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (друге читання);
внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання);
про внесення змін до ЗУ "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (для включення до порядку денного сесії та скорочення термінів розгляду);
про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (друге читання);
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання).