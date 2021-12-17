Час вопросов к правительству и накопительные пенсии: повестка дня Рады

Сегодня, 17 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Парламентарии планируют заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно социально-экономической ситуации в стране и мер правительства по решению проблемных вопросов.

Также Рада планирует принять постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах.

Кроме того, будут рассмотрены следующие законопроекты:

о передаче отдельного имущества, которое обеспечивает деятельность Верховной рады, на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ (6438);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта (4577);

внесение изменений в статью 11 ЗУ "О государственной поддержке кинематографии в Украине" (6265);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки (5641);

о внесении изменений в постановления ВРУ "Об учреждении социальных стипендий Верховной рады для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей" относительно повышения размера социальных стипендий ВРУ и уточнения некоторых положений (6414);

ратификации Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами (0130);

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (5719);

об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3);

о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (6051);

о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487);

о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации (3716);

об общегосударственной целевой социальной программе Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы (5723);

о совершенствовании основ деятельности Государственного бюро расследований (5305).

Отметим, что сегодня состоится последнее пленарное заседание Рады в текущем году. Следующее запланировано уже на 25 января 2022 года.