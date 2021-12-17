Година запитань до уряду та накопичувальні пенсії: порядок денний Ради

Сьогодні, 17 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

Парламентарі планують заслухати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в країні та заходів уряду з розв'язання проблемних питань.

Також Рада планує ухвалити постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках.

Крім того, будуть розглянуті такі законопроекти:

про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної ради, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ (6438);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту (4577);

внесення змін до статті 11 ЗУ "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (6265);

про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (5641);

про внесення змін до постанови ВРУ "Про заснування соціальних стипендій Верховної ради для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" щодо підвищення розміру соціальних стипендій ВРУ та уточнення деяких положень (6414);

ратифікацію Європейської конвенції про скасування легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами (0130);

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (5719);

про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3);

про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил (6051);

про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487);

про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації (3716);

про Загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (5723);

про вдосконалення засад діяльності Державного бюро розслідувань (5305).

Зазначимо, що сьогодні відбудеться останнє пленарне засідання Ради цього року. Наступне заплановане вже на 25 січня 2022 року.