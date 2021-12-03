Час вопросов к правительству и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады

Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.
Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:
о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (5600-П);
о гражданстве Украины относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);