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Година запитань до уряду та зміни до Податкового кодексу: порядок денний Ради

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Година запитань до уряду

Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, мова йтиме про безпекові підсумки року і перспективи.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти:

  • про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600-П);
  • про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
  • про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
  • про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
  • про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
  • про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
  • про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
  • про місто Київ - столицю України (2143-3).
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