Час вопросов к правительству и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады

Сегодня, 3 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Час вопросов к правительству

Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты: