Час вопросов к правительству и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады
Фото: 3 декабря нардепы заслушают министра обороны Резникова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 3 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повесткц дня Рады.
Час вопросов к правительству
Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.
Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (5600-П);
- о гражданстве Украины относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);
- об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
- о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
- о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов (5650);
- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683);
- о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (6084);
- о городе Киев - столице Украины (2143-3).