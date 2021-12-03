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Час вопросов к правительству и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 08:20
Час вопросов к правительству и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады Фото: 3 декабря нардепы заслушают министра обороны Резникова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повесткц дня Рады.

Час вопросов к правительству

Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова относительно обороноспособности Украины в 2021 году, речь будет идти о безопасности итогов года и перспективах.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:

  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (5600-П);
  • о гражданстве Украины относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);
  • об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
  • о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
  • о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов (5650);
  • об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683);
  • о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (6084);
  • о городе Киев - столице Украины (2143-3).
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