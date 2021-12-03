Година запитань до уряду та зміни до Податкового кодексу: порядок денний Ради

Сьогодні, 3 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

Година запитань до уряду

Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, мова йтиме про безпекові підсумки року і перспективи.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти: