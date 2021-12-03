Година запитань до уряду та зміни до Податкового кодексу: порядок денний Ради
Фото: 3 грудня нардепи заслухають міністра оборони Резнікова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 3 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Година запитань до уряду
Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, мова йтиме про безпекові підсумки року і перспективи.
Крім того, будуть розглянуті законопроекти:
- про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600-П);
- про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
- про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
- про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
- про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
- про місто Київ - столицю України (2143-3).