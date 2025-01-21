За час війни розбагатів на 1 млн доларів: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах - затриманим є Олег Друзь.

Посадовець протягом повномасштабного вторгнення "заробив" понад 1 млн доларів.

При цьому він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей.

Розслідування встановило, що, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав приватний будинок в Обухівському районі Київської області; 2 квартири в Києві; квартиру в Одесі; 2 земельні ділянки в Обухівському районі; авто BMW Х7 2024 р.в.; BMW Х7 2022 р.в.; BMW Х5 2023 р.в.; BMW Х3 2022 р.в.; інше майно.

Під час обшуків знайдено також 152 тис. доларів та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. За це передбачено 10 років позбавлення волі.