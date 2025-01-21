За час війни розбагатів на 1 млн доларів: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він вирішував питання щодо придатності до проходження служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах - затриманим є Олег Друзь.
Посадовець протягом повномасштабного вторгнення "заробив" понад 1 млн доларів.
При цьому він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей.
Розслідування встановило, що, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав приватний будинок в Обухівському районі Київської області; 2 квартири в Києві; квартиру в Одесі; 2 земельні ділянки в Обухівському районі; авто BMW Х7 2024 р.в.; BMW Х7 2022 р.в.; BMW Х5 2023 р.в.; BMW Х3 2022 р.в.; інше майно.
Під час обшуків знайдено також 152 тис. доларів та 34 тис. євро.
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. За це передбачено 10 років позбавлення волі.
Після початку повномасштабного вторгнення ВЛК та ТЦК регулярно опиняються в центрі скандалів. Так, 19 січня поліція викрила групу лікарів ВЛК у Дніпрі. Фігуранти за хабар "приписували" військовозобов'язаним ВІЛ для зняття з обліку.
17 січня у соцмережах з'явилося відео, у якому представники ТЦК звинувачуються нібито у побитті таксиста та пошкодженні його авто, і це начебто сталося у Харкові. Однак інформація не відповідає дійсності.