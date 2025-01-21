За время войны разбогател на 1 млн долларов: СБУ задержала главного психиатра ВСУ

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах - задержан Олег Друзь.

Чиновник в течение полномасштабного вторжения "заработал" более 1 млн долларов.

При этом он не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других людей.

Расследование установило, что в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел частный дом в Обуховском районе Киевской области; 2 квартиры в Киеве; квартиру в Одессе; 2 земельных участка в Обуховском районе; авто BMW Х7 2024 г.в.; BMW Х7 2022 г.в.; BMW Х5 2023 г.в.; BMW Х3 2022 г.в.; другое имущество.

Во время обысков найдены также 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. За это предусмотрено 10 лет лишения свободы.