За время войны разбогател на 1 млн долларов: СБУ задержала главного психиатра ВСУ

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных сил, который является заместителем председателя Центральной ВВК. Он решал вопросы о пригодности к прохождению службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах - задержан Олег Друзь.
Чиновник в течение полномасштабного вторжения "заработал" более 1 млн долларов.
При этом он не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других людей.
Во время обысков найдены также 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.
Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. За это предусмотрено 10 лет лишения свободы.
После начала полномасштабного вторжения ВВК и ТЦК регулярно оказываются в центре скандалов. Так, 19 января полиция разоблачила группу врачей ВВК в Днепре. Фигуранты за взятку "приписывали" военнообязанным ВИЧ для снятия с учета.
17 января в соцсетях появилось видео, в котором представители ТЦК обвиняются якобы в избиении таксиста и повреждении его авто, и это якобы произошло в Харькове. Однако информация не соответствует действительности.