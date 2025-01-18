У Харкові військові ТЦК нібито "викрали" таксиста: у військкоматі спростовують

Вчора у соцмережах з'явилося відео, у якому представники ТЦК звинувачуються нібито у побитті таксиста та пошкодженні його авто, і це начебто сталося у Харкові. Однак інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського ОТЦК та СП.

Згідно з опублікованою інформацію, попередньо встановлено, що під час здійснення мобілізаційних заходів групою оповіщення, яка складалась зі співробітників Нацполіції та військовослужбовців ЗСУ, водію транспортного засобу було запропоновано прослідувати для уточнення військово-облікових даних до відповідного РТЦК та СП.

"Наголошуємо, що з боку військовослужбовців групи оповіщення дій фізичного або психологічного впливу до громадянина не застосовувалось", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу військовозобов'язаний громадянин погодився з законними вимогами посадових осіб, закрив свою машину і разом з групою оповіщення прибув до ТЦК. Проте після уточнення своїх персональних даних та отримання направлення на ВЛК, чоловік зник у невідомому напрямку. Наразі він перебуває у розшуку.

"Відео та відповідні коментарі, що поширюють у мереж і – це відвертий наклеп і свідома дискредитація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та спроба перешкоджання виконанню покладених на них завдань. Зокрема, йдеться про начебто пошкодження автомобіля цивільних громадян внаслідок дій військовослужбовців. Це не відповідає дійсності, жодних ДТП або фактів навмисного пошкодження автотранспортних засобів не мало місця", - додали у Харківському ОТЦК.

Реакція поліції

У поліції Харківської області відреагували та поінформували, що встановлюють обставини події, що сталася на вулиці Женевська у Харкові.

Вони підтвердили, що у соцмережах з'явилась інформація, що 16 січня невідомі пошкодили автомобіль Toyota Camry, який належить 37-річному чоловіку.

"Під час перевірки облікових даних ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області заяв та звернень від власника автомобіля не надходило. Також порушень публічного порядку 16 січня по вулиці Женевська не зафіксовано. Для перевірки виявленої інформації дані про подію внесені до Єдиного обліку", - сказано у повідомленні.

Також у поліція поінформували, що до них 18 січня надійшла заява від 30-річної жінки про встановлення місцезнаходження її цивільного чоловіка 1983 року народження. Зі слів заявниці, він перестав виходити з нею на зв'язок 16 січня, тому що його забрали співробітники ТЦК.

"У своєму поясненні жінка зазначила, що вранці 16 січня її чоловік перебував на вулиці Женевській. Він пересувався на автомобілі Toyota Сamry, який взяв у 37-річного знайомого", - додали у поліції.