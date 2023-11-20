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За час війни Ізраїлю та ХАМАС загинуло майже 50 журналістів

Понеділок 20 листопада 2023 06:09
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За час війни Ізраїлю та ХАМАС загинуло майже 50 журналістів Фото: під час війни Ізраїлю з ХАМАС загинуло 48 журналістів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За час війни Ізраїлю проти ХАМАС загинуло щонайменше 48 журналістів та працівників ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists).

За даними організації 43 з них є палестинцями, 4 - ізраїльтянами і 1 - ліванець. Ще 9 журналістів отримали поранення, 3 вважаються зниклими безвісти, а ще 13 заарештували.

"Журналісти в Газі стикаються з особливо високими ризиками, оскільки вони намагаються висвітлювати конфлікт під час ізраїльського наземного нападу, включаючи руйнівні ізраїльські авіаудари, порушений зв'язок, дефіцит поставок і тривалі відключення електроенергії", – зазначає CPJ.

В комітеті зазначили, що найбльше журналістів загинуло в перший день війни - шестеро. А 18 листопада загинули п'ятеро.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа . У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південний бік.

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що бойовики ХАМАС мали намір дістатися до Західного берега річки Йордан, щоб розв'язати масштабнішу війну проти Ізраїлю.

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