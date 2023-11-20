За время войны Израиля и ХАМАС погибло почти 50 журналистов

За время войны Израиля против ХАМАС погибли по меньшей мере 48 журналистов и сотрудников СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists).

По данным организации 43 из них являются палестинцами, 4 - израильтянами и 1 - ливанец. Еще 9 журналистов получили ранения, 3 числятся пропавшими без вести, а еще 13 арестовали.

"Журналисты в Газе сталкиваются с особо высокими рисками, поскольку они пытаются освещать конфликт во время израильского наземного нападения, включая разрушительные израильские авиаудары, нарушенную связь, дефицит поставок и длительные отключения электроэнергии", – отмечает CPJ.

В комитете отметили, что больше всего журналистов погибли в первый день войны - шестеро. А 18 ноября погибли пятеро.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что боевики ХАМАС намеревались добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.

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