Час ще не настав. Міллі розповів, від чого залежить закінчення війни в Україні

За його словами, жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом, і війна триватиме до тих пір, поки одна або інша сторона не досягне цих цілей, або поки обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів, тому що вони не можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.

"А цей час ще не настав", - констатував Міллі.

Зазначимо, що в Україні є чітка позиція щодо умов закінчення війни в Україні. Зокрема, за словами глави ГУР Кирила Буданова, завершенням війни в Україні буде повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернуто Крим чи Донбас, війна продовжуватиметься, доки всі ці території не повернуться під контроль України. Раніше Володимир Зеленський озвучив умову для переговорів із Росією – вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

При цьому прогнози Буданова навряд можна назвати оптимістичними. Нещодавно він висловив думку, що навіть після перемоги України у війні Росія захоче реваншу. Україна має мінімум 10 років на підготовку, саме стільки потрібно Кремлю, щоб відновитися у військовому плані.